Home can never leave you… Netflix lanceert trailer van dramaserie 'Away'

De Netflix Original serie 'Away' is een spannend en emotioneel verhaal over wat we als mens kunnen bereiken en de persoonlijke offers die we hiervoor moeten brengen.

De Amerikaanse astronaut Emma Green (Hilary Swank) bereidt zich voor op haar eerste missie naar Mars waar ze leiding geeft aan een internationale crew. Een zware beslissing, zeker wanneer blijkt dat haar man (Josh Charles) en tienerdochter (Talitha Bateman) haar thuis meer dan ooit nodig hebben… Naarmate de reis van de bemanning naar de ruimte intensiever wordt, spelen er bij de crew onderlinge conflicten en wordt het gemis naar het thuisfront alsmaar groter. In de serie 'Away' zien we dat de nodige offers gemaakt moeten worden voor wie voor het hoogst haalbare wil bereiken.

De serie is gemaakt door Andrew Hinderaker en geproduceerd door Jessica Goldberg, Jason Katims, Matt Reeves, Andrew Hinderaker, Edward Zwick, Hilary Swank, Adam Kassan en Jeni Mulein.