'Hoffman Family Gold' vanaf maandag weer te zien op Discovery

Drie generaties Hoffman zijn terug in Alaska voor wat hun beste jaar ooit moet worden. Ze zijn opnieuw neergestreken in de afgelegen Mammoth Valley Mine die nog een van de rijkste goudgronden ter wereld is.

En dat heeft een reden: omdat het vlak onder de poolcirkel ligt, is het lastig mijnen, waardoor menig operatie hier al is gestrand. De Hoffmans zijn er echter van overtuigd dat het hen wel gaat lukken en hebben als doel om voor 5 miljoen dollar aan goud op te graven. Voor de 77-jarige nestor Jack wordt het zijn allerlaatste kunstje als goudzoeker, kondigt hij aan in een emotionele speech.

De rest van de crew is in shock, maar ook extra gemotiveerd om dit seizoen tot een succes te maken. Dat is nodig ook, want de grond die ze in de winter al hadden opengegraven, is veranderd in een modderpoel door al het smeltwater van het omliggende gebied. Er is geen tijd te verliezen om dit op te lossen, voordat het goud voor hun ogen wegspoelt en hun hele operatie letterlijk in het water valt.

'Hoffman Family Gold', vanaf maandag 5 augustus om 21.30 uur op Discovery.