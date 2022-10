'Hocus Pocus 2' vanaf vrijdag te zien op Disney+

De langverwachte Disney+ Original film 'Hocus Pocus 2' is vanaf 30 september 2022 beschikbaar op Disney+. De film zal exclusief op Disney+ in première gaan als onderdeel van de Hallowstream-viering van de streamingdienst.

Kijk naar het spookachtige vervolg op de Halloweenklassieker 'Hocus Pocus' met Bette Midler ('The First Wives Club', 'Beaches'), Sarah Jessica Parker ('Sex and the City', 'Divorce'), en Kathy Najimy ('Sister Act', 'Younger') als de heerlijk gemene Sandersonzussen.

Het is 29 jaar geleden dat iemand de Black Flame-kaars aanstak en de 17e-eeuwse zussen deed herrijzen, en ze zijn uit op wraak. Nu is het aan drie middelbare scholieren om voor zonsopgang op All Hallow's Eve te voorkomen dat de razende heksen in Salem een nieuw soort ravage aanrichten.

In 'Hocus Pocus 2' schitteren ook Sam Richardson ('The Tomorrow War'), Doug Jones ('The Shape of Water'), Hannah Waddingham ('Ted Lasso'), Whitney Peak ('Gossip Girl'), Belissa Escobedo ('American Horror Stories'), Lilia Buckingham ('Dirt'), Froyan Gutierrez ('Teen Wolf') en Tony Hale ('Veep'). De film is geregisseerd door Anne Fletcher ('Dumplin', 'The Proposal') en geproduceerd door Lynn Harris ('King Richard', 'The Shallows'), met Ralph Winter ('Hocus Pocus', 'X-Men' franchise), David Kirschner ('Hocus Pocus', 'Chucky') en Adam Shankman ('Disenchanted', 'Hairspray') als uitvoerende producenten.