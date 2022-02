HISTORY Channel lanceert nieuwe serie 'Great Escapes With Morgan Freeman'

HISTORY Channel lanceert op maandag 28 februari om 21.25 uur de nieuwe non-fictieserie, 'Great Escapes with Morgan Freeman'. Dit wordt zowel gepresenteerd als geproduceerd door de Academy Award®-winnende acteur.

Iedere aflevering duurt een uur en zet een van de meest bewonderingswaardige gevangenisontsnappingen in de schijnwerpers. Niet alleen omdat ze zo geschiedwaardig zijn, maar ook omdat ze plaatsvonden in enkele van de meest beruchte gevangeniscomplexen ter wereld. De 8-delige serie is geproduceerd door Freeman’s en Lori McCreary's productiebedrijf, Revelations Entertainment.

Beroemde ontsnappingen danken hun gedenkwaardigheid aan het feit dat het ware verhaal vrijwel altijd geheim blijft. Maar daar is nu verandering in gekomen. Ontsnappingen uit beruchte gevangenissen zoals Alcatraz komen tot leven door middel van dramatische scenes, levendige verhalen en geavanceerde visuele effecten.

Iedere door Freeman gepresenteerde aflevering, onthult het nauwkeurige stappenplan van de gevangene, inclusief de ontsnappingsroute en de onontkoombare klopjacht die volgde. Afleveringen bevatten ontsnappingen uit een hele reeks gevangenissen in Amerika en Europa: Alcatraz, Clinton Correctional Facility in Dannemora, NY, de HM Maze Prison in Noord-Ierland en de Brushy Mountain State Penitentiary in Tennessee.

Aflevering 1: Alcatraz

Vier mannen smeden een complot om samen uit een van de meest beruchte gevangenissen uit de Amerikaanse geschiedenis te ontsnappen. Drie van hen bereiken de waterkant... maar wat gebeurt er met hen op het moment dat ze het eiland verlaten? Dat blijft een mysterie.

Aflevering 2: North Country Breakout

Ze zitten allebei voor levenslang vast. Twee gevangenen zetten technische snufjes en psychologische manipulatie in om te ontsnappen uit de Dannemora-gevangenis.

Aflevering 3: El Chapo

El Chapo is wellicht de meest beruchte en moorddadige drugskartelbaas uit de moderne geschiedenis. Zijn gewaagde ontsnappingen uit zwaarbeveiligde gevangenissen in Mexico zijn legendarisch. Hij zit nu in een Amerikaanse ‘supermax’-gevangenis in Colorado, waar hij tot op de dag van vandaag wordt vastgehouden.

Aflevering 4: Conquering The Wall

Zes mannen, onder leiding van het genie, Nuno Pontes, ontsnappen uit Pittsburgh State Penitentiary. Ze hebben hun weg naar de vrijheid gevonden door een tunnel onder de dikke muur van de gevangenis te graven. Ze bereiken Texas voordat ze worden betrapt en worden teruggebracht naar de gevangenis.

Aflevering 5: Escaping Hitler

Geallieerde gevangenen maken gebruik van allerlei leugens en technische trucjes om zichzelf uit een Duits kamp voor krijgsgevangen te bevrijden. Bijna iedereen wordt opgepakt: vijftig mensen worden geëxecuteerd, drie vinden de weg naar de vrijheid.

Aflevering 6: Belfast Breakout

Bijna veertig HM Maze- gevangenen, die vastzitten vanwege hun deelname aan IRA-gerelateerde acties, ontsnappen in een vrachtwagen vol voeding. Velen worden meteen gepakt, sommigen enkele jaren later en sommigen verdwijnen voor altijd.

Aflevering 7: Fleeing Hellmira

Twee wanhopige moordenaars beginnen aan een gewaagde ontsnapping via het dak. Elmira State Prison is maar liefst veertig meter hoog.

Aflevering 8: Assassin's Flight

James Earl Ray, de man die de moord op Martin Luther King Jr. bekende, was een beruchte ontsnappingsartiest. In zijn meest gewaagde vlucht maakte hij een ladder van afvoerbuizen en gebruikte die om over de muur van de Brushy Mountain State Prison te kruipen.

De gloednieuwe en exclusieve 8-delige serie 'Great Escapes with Morgan Freeman' gaat op maandag 28 februari om 21.25 uur in première op HISTORY Channel.