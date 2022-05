History Channel Highlights voor mei

Ook in mei brengt The HISTORY Channel een aantal leerzame en spannende programma's uit. Analyseer samen met Laurence Fishburne de meest raadselachtige onopgeloste mysteries, reis terug in de tijd met Theo Wilson om zo de geschiedenis beter te begrijpen, Ga op zoek naar artefacten verborgen in rivierbeddingen en ga mee op spannende onderwaterontdekkingen met Ross Kemp.

'History’s Greatest Mysteries'

'History’s Greatest Mysteries' keert in mei terug met een spannend derde seizoen. Deze reeks documentaires onderzoekt de belangrijkste theorieën over ‘swerelds raadselachtigste onopgeloste mysteries. Elke aflevering, gepresenteerd en verteld door Academy Award®-genomineerde en Emmy Award®-winnaar Laurence Fishburne, lost deze mysteries op met de hulp van de beste historici, auteurs, wetenschappers en onderzoekers. Van onopgeloste misdaden tot verloren en begraven schatten, en de dood en verdwijning van beroemde figuren, 'History’s Greatest Mysteries' onderzoekt de mogelijke verklaringen voor enkele van ‘s werelds meest verwarrende gebeurtenissen.

'I Was There'

Wat als we terug in de tijd kunnen reizen naar enkele van ‘s werelds meest bepalende gebeurtenissen? Zouden we de dingen dan op een andere manier bekijken? In de nieuwe serie 'I Was There' van The HISTORY Channel gelooft presentator Theo Wilson dat we de geschiedenis alleen kunnen begrijpen door er te zijn – en dat gaan we dus ook doen. In deze serie reist Wilson terug in de tijd naar cruciale momenten in de geschiedenis die tot in de kleinste details tot leven komen. Van enkele van de meest iconische gebeurtenissen uit de geschiedenis onthult hij de fascinerende en verloren details over waarom ze gebeurden, terwijl hij de momenten uit ons verleden herbeleeft die ons allemaal hebben gevormd.

'River Hunters'

'River Hunters' is de serie die de geschiedenis onthult die ons omringt… door de onontgonnen rivierbeddingen en beken te verkennen die de geheimen van de geschiedenis eeuwenlang onder de oppervlakte verborgen hielden.

In elke aflevering duiken de onverschrokken 'River Hunters' in het verleden, op zoek naar de artefacten die generaties lang zijn in rivierbeddingen in het VK verborgen lagen. Beau Ouimette en presentator Rick Edwards gebruiken samen met archeoloog Gary Bankhead de nieuwste hi-tech onderwaterdetectieapparatuur om verloren voorwerpen uit de geschiedenis op te sporen; voorwerpen die tot nu toe verborgen lagen in het water, slib, modder en zand van de waterlopen van het land.

Ze weten niet wat ze zullen aantreffen en het is zwaar en soms gevaarlijk werk, maar aan het eind van elke aflevering is er een stukje geschiedenis aan de oppervlakte gekomen dat het verhaal van ons verleden vertelt dat tot nu toe verborgen lag in de diepten.

'Ross Kemp: Shipwreck Treasure Hunter'

In deze gloednieuwe vierdelige avonturenserie die in het teken staat van de geschiedenis gaat de levenslange droom van de Britse presentator en journalist Ross Kemp in vervulling. Hij gaat op scheepswrakken duiken om verborgen verhalen te ontdekken en schatten te vinden. Geïnspireerd door het maritieme verleden van zijn familie, volgt Ross een speciale intensieve training onder begeleiding van duiker Neil Brock. Met de hulp van de deskundige duikers Emily Turton en Mallory Haas verkent hij spectaculaire scheepswrakken in het hele Verenigd Koninkrijk.

Vertrekkend vanaf de Orkneys, Schotland, naar het zuiden van Devon, Engeland, duikt hij naar oorlogsschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, experimentele onderzeeërs, vroege slavenschepen en Napoleontische fregatten – op zoek naar aanwijzingen en artefacten in uitdagende onderwateromstandigheden die hem, terug aan wal, leiden naar het ongelooflijke waargebeurde verhaal achter elk wrak.