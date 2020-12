Historische serie 'War Factories' op Discovery

De Tweede Wereldoorlog was de eerste oorlog waar technologie uiteindelijk de doorslag gaf. Een groot deel van het strijdtoneel vond plaats in de fabrieken waar in no-time compleet nieuw wapentuig werd ontwikkeld en op grote schaal geproduceerd.

Het was een wapenwedloop die in korte tijd tot extreme producties leidde, met behulp van bestaande industrieën als Ford en General Motors in de VS en Vickers-Armstrong in Engeland.

Waar Duitsland aan het begin van de oorlog dominant was met zijn geavanceerde U-boot, Stuka-duikbommenwerpers en Pantzer-tanks, wisten de geallieerden snel een inhaalslag te maken.

De prachtige historische serie 'War Factories' vertelt in acht afleveringen het opmerkelijke verhaal van deze snelgroeiende oorlogsindustrie. Vooral de snelle opmars van de Verenigde Staten spreekt tot de verbeelding.

Het Amerikaanse leger was voor de oorlog nog relatief klein en had niet eens een aparte luchtmacht en een vloot die half zo groot was als die van Engeland. Tijdens de oorlog werden er in de VS alleen al 20.000 Liberator-bommenwerpers gebouwd en 100.000 schepen, waardoor de Amerikaanse marine na de oorlog groter was dan alle vloten op de hele wereld bij elkaar.

'War Factories', vanaf woensdag 2 december om 20.30 uur op Discovery.