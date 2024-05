Het vijfde seizoen van 'The Kardashians' gaat in première op Disney+

Disney+ heeft de officiële trailer onthuld voor het vijfde seizoen van de populaire serie 'The Kardashians'. De familie keert op 23 mei terug, exclusief op Disney+.

De eerste vier seizoenen zijn nu beschikbaar om te streamen.

Net als je denkt dat het leven niet sneller kan in de familie Kardashian-Jenner, gaan ze in overdrive. Van het witte doek tot babygeluk, de familie blijft de verwachtingen overtreffen in al wat ze ondernemen. De camera's draaien terwijl Kourtney, Kim, Khloé, Kendall en Kylie navigeren doorheen een strijdlustige zussendynamiek, allemaal onder het toeziend oog van ieders favoriete matriarch, Kris.

Fulwell 73-partner Ben Winston is uitvoerend producent samen met Emma Conway en Elizabeth Jones. Danielle King is showrunner en uitvoerend producent. Ook Kris Jenner, Kourtney Kardashian Barker, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner en Kylie Jenner zijn uitvoerend producenten.