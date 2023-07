Het verhaal van 's werelds eerste sterrenkok Antonin Carême komt naar Apple TV+

Apple TV+ komt met het nieuwe Franse drama 'Carême', met het spannende verhaal van 's werelds eerste sterrenkok, Antonin Carême.

Veelgeprezen filmmaker Martin Bourboulon is de hoofdregisseur van de serie met in de hoofdrollen César Award winnaar Benjamin Voisin als Carême, César Award genomineerde Jérémie Renier als Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord en César Award winnaar Lyna Khoudri als Henriette.

'Carême' is geïnspireerd op 'Cooking for Kings: The Life of Antonin Carême - The First Celebrity Chef', door de bekroonde historicus Ian Kelly en bedacht en geschreven door Davide Serino.

'Carême' is het spannende verhaal van 's werelds eerste sterrenkok, Antonin Carême, die van een bescheiden begin in Parijs opklom tot het toppunt van culinair sterrendom in het Europa van Napoleon. Hoewel hij er alleen van droomt de beroemdste chef-kok ter wereld te worden, trekken zijn talent en ambities de aandacht van beroemde en machtige politici, die hem gebruiken als spion voor Frankrijk.

César Award winnaar Benjamin Voisin ('Lost Illusions', 'Summer of 85') speelt de rol van Carême, César Award genomineerde Jérémie Renier ('My Way', 'Saint Laurent') speelt het politieke genie Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord en César Award winnaar Lyna Khoudri ('Papicha', 'November') speelt de rol van Henriette, Carême's geliefde en gevaarlijkste bedreiging.

Antonin Carême is een wees die gezegend is met een goddelijk culinair talent. Hij droomt maar van één ding: de beroemdste chef-kok ter wereld worden en een adel'brief geven aan een nieuwe kunst, de 'gastronomie'. Carême's ambitie trekt de aandacht van de meest machiavellistische man van zijn tijd, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, die de Franse politiek tot een kunst heeft verheven. Talleyrand lokt Carême in de val, die een grote chef-kok zou kunnen worden... maar eerst een spion voor Frankrijk moet worden. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal, neemt 'Carême' ons mee door de harde, ellendige realiteit van 19e-eeuwse keukens, afgezet tegen de prachtige weelde van de herenhuizen en verfijnde aristocraten die ze bedienen, waar manipulatie koning is. Vastbesloten om aan de armoede te ontsnappen en zijn droom waar te maken, kan Carême kiezen voor wraak of hij kan alles krijgen - vrouwen, rijkdom, roem - maar tegen welke prijs? Zijn liefde? Zijn ziel? Zijn leven?

De serie is de nieuwste Franse productie van Apple TV+, met onder andere 'Liaison', een hedendaagse thriller waarin wordt onderzocht hoe de fouten uit het verleden onze toekomst kunnen vernietigen, met in de hoofdrollen César Award-winnaar Vincent Cassel en BAFTA Award-winnaar Eva Green, en het meertalige Frans-Japanse drama 'Drops of God', geïnspireerd op de bestseller van de manga van de bekroonde Tadashi Agi en Shu Okimoto, met in de hoofdrollen Fleur Geffrier en Tomohisa Yamashita.

De releasedatum van 'Carême' wordt later bekend gemaakt.