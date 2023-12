'Het leven van een loser: Kerst, geen paniek!' nieuw op Disney+

Maak je klaar voor de meest sukkelige Kerstmis ooit! Disney+ heeft de trailer onthuld voor 'Het leven van een loser: Kerst, geen paniek!', de nieuwste animatiefilm gebaseerd op Jeff Kinney's ongelofellijk succesvolle boekenserie.

Het originele avontuur, een hilarisch en hartverwarmend kerstverhaal rond ieders favoriete pechvogel uit de middelbare school, gaat op 8 december 2023 exclusief op Disney+ in première.

De winterfeestdagen blijken dit jaar bijzonder stressvol te zijn voor Bram Botermans. Nadat hij per ongeluk een sneeuwploeg heeft beschadigd terwijl hij een sneeuwman maakte met zijn beste vriend Theo, vreest Greg dat hij de nieuwe spelconsole waar hij al zo lang naar uitkijkt niet zal krijgen. En alsof dat nog niet erg genoeg is, trekt er een sneeuwstorm over waardoor de hele familie dagenlang in huis ingesneeuwd zit, inclusief zijn chagrijnige oudere broer Rick en irritante jongere broer Max.

Geregisseerd door Luke Cormican ('Teen Titans Go!') en geschreven en geproduceerd door Jeff Kinney, heeft 'Het leven van een loser: Kerst, geen paniek!' stemmen van Wesley Kimmel ('The Mandalorian'), Spencer Howell ('Ithac'), Chris Diamantopoulos ('Beavis and Butt-Head'), Erica Cerra ('Power Rangers'), en Hunter Dillon ('Deadpool 2').

'Het leven van een loser: Kerst, geen paniek!' is vanaf 8 december 2023 exclusief te streamen op Disney+.