Het is Shark Week bij Discovery!

Shark Week is van maandag 17 augustus tot en met zaterdag 22 augustus elke avond om 23.20 uur te zien bij Discovery en is ook beschikbaar op Dplay. De volgende documentaires zijn te zien.

'Air Jaws 2020' - maandag 17 augustus om 23.20 uur

Witte haaien die uit het water springen, spectaculair vastgelegd op film. Het programma 'Air Jaws' was de eerste dat dit 20 jaar geleden aan het grote publiek liet zien. In deze jubileum-editie 'Air Jaws 2020' blikken we samen met onder meer de makers Jeff Kurr en Chris Fallows terug op de mooiste en meest memorabele 'Air Jaws'-momenten van de afgelopen twee decennia.

'Shark Lockdown' - dinsdag 18 augustus om 23.20 uur

Elk jaar wordt Stewart Island bij Nieuw-Zeeland bezocht door de grootste groep vrouwelijke witte haaien. Sommige van deze zwangere haaien zijn wel 6 meter lang, waardoor ze de 747’s worden genoemd. Is hun jaaggedrag veranderd nu de wereld in lockdown ligt en de oceanen een stuk rustiger zijn? Expert Kina Scollay zoekt dat uit. Ze klimt in een mobiele duikkooi om een monster 747 te vinden en een nog groter mysterie op te lossen.

'Sharks of Ghost Island' - woensdag 19 augustus om 23.20 uur

Dr. Craig O’Connell reist af naar een onontdekt en mysterieus eiland aan de rand van de beruchte Bermuda Driehoek: Ghost Island. Nadat een haaienaanval zijn boot bijna deed zinken, is Craig op een missie om meer te weten te komen over deze plek. Is dit de plaats waar witte haaien overwinteren? Is het dé plek voor de grootste hamerhaaien en tijgerhaaien? Ofwel: is dit de grootste verzamelplaats voor haaien ter wereld?

'Sharkedelic Summer' - donderdag 20 augustus om 23.20 uur

In de laatste twee jaar waren er meer confrontaties met witte haaien in de VS dan in het afgelopen decennium. Terwijl hun populatie afneemt in Zuid-Afrika en Australië, worden juist grotere groepen waargenomen voor de kusten van Californië, Florida en zelfs New York. Wat is de oorzaak van deze opvallende migratie en moeten de Amerikaanse badgasten zich zorgen maken? Special guest Snoop Dogg gaat op onderzoek uit en analyseert filmpjes van bizarre confrontaties met haaien en praat met experts.

'Tyson vs Jaws: Rumble on the Reef' - vrijdag 21 augustus om 23.20 uur

Bokslegende Mike Tyson kiest een wel heel opmerkelijke sparringpartner voor zijn comeback in de ring. Iron Mike gaat het gevecht aan met niets minder dan een bloeddorstige tijgerhaai. De twee zwaargewichten strijden onderwater waar Tyson de haai probeert te verslaan met een TKO door hem in slaap te boksen. Geen zorgen: geen haai raakte gewond, het was allemaal in de naam van de wetenschap!

'Will Smith Off the Deep End' - zaterdag 22 augustus om 23.20 uur

Will Smith, een van de bekendste Hollywoodsterren, duikt het avontuur tegemoet en is op missie om een van zijn grootste angsten te overwinnen. Met de hulp van zijn familie en Shark Attack overlever Paul de Gelder, komt Will oog in oog te staan met zijn grootste nachtmerrie: open zee en enorme tijgerhaaien.