Het einde van 'La Casa De Papel' komt nu écht dichterbij!

Netflix onthult de eerste beelden van het laatste seizoen van 'La Casa De Papel'. De overval gaat door, een oorlog nadert en de leider van de bende is de controle helemaal kwijt. Het einde van de Spaanse Netflix Original serie, gemaakt door Álex Pina, komt steeds dichterbij.

De eerste beelden van het laatste seizoen laten de chaos binnen en buiten de Spaanse bank zien. El Professor is verrast nadat Sierra zijn schuilplaats heeft gevonden, en Lisboa bevindt zich nu veilig in de bank. De oorlog begint. We zien hoe de bende zich van haar sterkste kant moet laten zien om te overleven. Niet alleen het aantal wapens groeit maar ook de angst en de wanhoop omdat ze voor het eerst geen plan hebben.

'La Casa De Papel: Deel 5'

De bende zit al meer dan 100 uur opgesloten in de Spaanse bank. Ze zijn erin geslaagd Lisboa te bevrijden maar voelen zich verslagen nu ze iemand van de groep zijn verloren. Sierra heeft El Professor gevangen genomen en voor het eerst hebben ze geen ontsnappingsplan. Net wanneer het lijkt alsof het niet erger kan worden, komen ze tegenover hun machtigste vijand ooit te staan: het leger. Het einde van de grootste overval uit de geschiedenis nadert… Wat ooit begon als een roof, lijkt nu te veranderen in een oorlog.

'La Casa De Papel': deel 5, volume 1 vanaf 3 september en volume 2 vanaf 3 december bij Netflix.