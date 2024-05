Het derde seizoen van de FX-serie 'The Bear' verschijnt binnenkort exclusief op Disney+

Disney+ heeft een teaser en eerste afbeelding onthuld voor het derde seizoen van de met een Emmy® Award bekroonde komedieserie 'The Bear' van FX. De serie is binnenkort beschikbaar op Disney+.

Het derde seizoen van FX's 'The Bear' volgt Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) en Richard 'Richie' Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) terwijl ze er alles aan doen om The Bear, hun broodjeszaak die nu een gastronomisch restaurant is geworden, naar het hoogste niveau te tillen terwijl ze worstelen om het restaurant draaiende te houden. Het is elke dag een verloren strijd in de restaurantbusiness. Carmy geeft meer van zichzelf dan ooit en eist uitmuntendheid van zijn team, die hun best doen om zijn intensiteit te evenaren.

Het streven naar culinaire perfectie brengt de ploeg naar nieuwe hoogten en benadrukt de banden die het restaurant bij elkaar houden. Naarmate het team groter wordt streeft elk lid binnen hun rol naar een hoger niveau van service. In de restaurantindustrie is niets ooit zeker, en met dat steeds veranderende landschap komen nieuwe uitdagingen en kansen. Onze koks hebben geleerd dat elke seconde telt, maar dit seizoen zullen we ontdekken of ze het tot morgen kunnen redden.

In de serie met afleveringen van een half uur schitteren ook Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas en Matty Matheson, met Oliver Platt en Molly Gordon in terugkerende rollen.

FX's 'The Bear' is al twee jaar na elkaar benoemd als een AFI Television Program of the Year en heeft aanzienlijke Awards-aandacht getrokken voor het veelgeprezen eerste en tweede seizoen, met nominaties en/of winsten bij onder meer de Emmy® Awards, Golden Globe Awards, Screen Actors Guild Awards, Peabody Awards, Critics Choice Awards, Writers Guild Awards, Directors Guild Awards, Producer Guild Awards, NAACP Image Awards, Independent Spirit Awards, MPSE Golden Reel Awards, CAS Awards, ACE Eddie Awards en TCA Awards.

FX's 'The Bear' werd gecreëerd door Christopher Storer, die optreedt als uitvoerend producent samen met Joanna Calo, Josh Senior, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson en Hiro Murai. Courtney Storer is mede-uitvoerend producent en culinair producent. De serie wordt geproduceerd door FX Productions.