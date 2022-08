Hel barst weer los in nieuwste aflevering van 'Ex on the Beach: Double Dutch'

Poorten worden geopend en harten worden gebroken. Ook ontvangt de villa twee nieuwkomers: een EX en een EXTRA. Dit belooft veel drama!

Over drama gesproken. Luca en Giovanna mogen met elkaar ook date. Niet zomaar een date: ze gaan op HELLdate. Zullen ze dit overleven? Of worden ze bij terugkomst alsnog afgemaakt door Romée..

Tijdens de beachbar party gaan de singles volledig los. Het lijkt er zelfs op dat de poort van Jeniffer eindelijk is geopend. Dit uit zich verder op haar date met Samir, waar ze het wel heel gezellig heeft!

Wie niet zo blij is met Samir, dat is Joyce. Ze kan het niet hebben dat haar mannen er telkens vandoor gaan met een ander. Nog even en Joyce ontploft. Als dit maar goed komt..

Lakeisha (23)

'Als ik iemand wil ga ik me zeker niet inhouden'

Deze wonderschone 23-jarige is geen onbekende van 'Ex on the Beach'. She's back en ready for drama! Lakeisha valt op mannen en op vrouwen en is daarmee in staat om de villa helemaal op stelten te zetten. Haar flirterige persoonlijkheid en fantastisch looks werken daarnaast zeker in haar voordeel. Is de villa wel ready voor deze beauty?

Yanna (22)

Yanna komt als één van de weinige naar 'Ex on the Beach' voor liefde. Haar EX Lars vertrok abrupt en zij komt nu verhaal halen. Als ze erachter komt dat Lars zich niet heeft gedragen is het over. Opties genoeg met deze looks! Zal Yanna het bijleggen met Lars of verbreedt zij haar horizon?

'Ex on the Beach: Double Dutch' seizoen 8 wordt geproduceerd door No Pictures Please in opdracht van VIS (Paramount International Studios). De digitale content wordt geproduceerd door Tigris Media BV.