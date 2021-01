HBO Max werkt aan Harry Potter-serie

Het lijkt erop dat er nu toch een tv-serie komt rondom Harry Potter. Midden 2019 waren er al eens plannen voor, maar het project verdween toen in de koelkast. Streamingdienst HBO Max is nu toch weer aan de slag gegaan.

Fans van Harry Potter kunnen weer beginnen hopen want er zou nu toch een nieuwe serie rondom de figuur en leefwereld van Harry Potter komen. HBO is daarvoor in bespreking met rechtenhouder Warner Bros en schrijfster van de Potter-verhalen J.K. Rowling.

Het hele plan zit momenteel nog in een (heel) vroeg stadium. Het is wel al zeker dat Rowling niet zelf de verhalen gaat schrijven. Wanneer en of de serie er al dan niet komt, is dus nog even afwachten.

