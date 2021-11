HBO Max organiseert Harry Potter-reünie

Zweinstein zwaait opnieuw de deuren open voor de speciale Harry Potter-reŁnie 'Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts'. Het merendeel van de cast zal aanwezig zijn, waaronder de hoofdrolspelers Daniel Radcliffe, Rupert Grint en Emma Watson.

De aanleiding van de reünie is de twintigste verjaardag van de allereerste Harry Potter film 'Harry Potter and the Philosopher’s Stone'. Streamingdienst HBO Max brengt de cast samen om de allereerste film van de razendpopulaire filmreeks te eren.

'Voor het eerst keert de legendarische cast terug naar waar de magie begon', schrijft HBO Max. HBO kwam in mei eerder dit jaar ook al met een reünie van de eveneens populaire serie 'Friends'.

De reünie verschijnt op 1 januari op HBO Max en zal diepgaande interviews en verschillende gesprekken met de cast bevatten. Op 28 november worden er al beelden gelost tijdens 'Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses'. Dat is een quiz waarin fans het tegen elkaar opnemen, waar ook verschillende acteurs en actrices uit de films langskomen.

Bron: hln.be