HBO Max lanceert spot met nieuwe beelden van HBO en Max Original-series

De spot bevat nooit eerder vertoonde beelden van langverwachte series, waaronder 'The Last of Us', 'The White Lotus', 'A Knight of the Seven Kingdoms', 'The Gilded Age', 'WISE GUY: David Chase and The Sopranos,' 'The Pitt', 'It: Welcome To Derry', 'The Franchise', 'The Sex Lives of College Girls', 'And Just Like That...' en 'Duster'.

HBO Max heeft een nieuwe spot uitgebracht met beelden van langverwachte HBO- en Max Originals die later dit jaar en in 2025 uitkomen. De spot werpt een blik op nieuwe en terugkerende favorieten, zoals het derde seizoen van HBO's INDUSTRY (12 augustus) en nieuwe series, waaronder de Max Original CREATURE COMMANDOS, de eerste serie uit het nieuwe DC Universum onder James Gunn en Peter Safran, DUNE: PROPHECY, een zesdelige HBO Original dramaserie van het uitgestrekte 'Dune' universum en THE PENGUIN, een HBO Original- en DC Studios limited serie van acht afleveringen die de epische misdaadsaga 'The Batman' van filmmaker Matt Reeves voortzet.

De spot toont ook nooit eerder vertoonde beelden van nieuwe HBO Originals, waaronder A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS, een bewerking van George R.R. Martins novelle 'The Hedge Knight', IT: WELCOME TO DERRY, de prequel-serie van de populaire films met een verhaal van Andy Muschietti, Barbara Muschietti en Jason Fuchs, de nieuwe comedyserie THE FRANCHISE van Sam Mendes en Armando Iannucci en schrijver en showrunner Jon Brown en WISE GUY: DAVID CHASE AND THE SOPRANOS, een tweedelige documentaire van de bejubelde filmmaker Alex Gibney die ingaat op het leven, de carrière en het creatieve proces van de beroemde regisseur David Chase in zijn baanbrekende werk aan de HBO Original-serie THE SOPRANOS. Nieuwe beelden van de Max Originals THE PITT, een nieuw drama met in de hoofdrol uitvoerend producent en vijfvoudig Emmy®-genomineerde Noah Wyle samen met showrunner en Emmy®-genomineerde R. Scott Gemmill en de achtdelige dramaserie DUSTER, de eerste serie van J.J. Abrams bij HBO Max met in de hoofdrol Rachel Hilson en Josh Holloway, zijn ook te zien in de spot.

Nieuwe beelden van terugkerende series komen er ook in voor, waaronder de baanbrekende HBO Original dramaserie THE LAST OF US, die het grootste debuutseizoen in de geschiedenis van HBO had, het derde seizoen van THE GILDED AGE, dat net zijn eerste dramaserie en acteur Emmy®-nominaties ontving, en het derde seizoen van THE WHITE LOTUS, samen met de derde seizoenen van Max Originals AND JUST LIKE THAT... en THE SEX LIVES OF COLLEGE GIRLS.

Hieronder vind je ​ de volledige lijst met alle titels die in de nieuwe HBO Max spot worden getoond.

A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS (HBO Original dramaserie)

AND JUST LIKE THAT... (Max Original comedyserie) ​

CHIMP CRAZY (vierdelige HBO Original documentaire-serie)

CREATURE COMMANDOS (Max Original adult animatieserie) ​

DUNE: PROPHECY (HBO Original dramaserie) ​

DUSTER (HBO Original dramaserie)

INDUSTRY (HBO Original dramaserie)

IT: WELCOME TO DERRY (HBO Original dramaserie)

THE FRANCHISE (HBO Original comedyserie)

THE GILDED AGE (HBO Original dramaserie)

THE PENGUIN (HBO Original limited serie)

THE PITT (Max Original dramaserie)

THE LAST OF US (HBO Original dramaserie)

THE SEX LIVES OF COLLEGE GIRLS (Max Original comedyserie)

THE WHITE LOTUS (HBO Original dramaerie)

WISE GUY: DAVID CHASE AND THE SOPRANOS (HBO Original tweedelige documentaire)