'Happiness Continues': een Jonas Brothers concertdocumentaire exclusief op Amazon Prime Video

Foto: © Amazon Prime Video/BOBBERY AMSTERDAM 2020

'Happiness Continues: Een Jonas Brothers Concertfilm' is een live concertervaring en exclusieve blik op het tourneeleven van Jonas Brothers tijdens hun uitverkochte concerttour 'Happiness Begins'.

'Happiness Continues: Een Jonas Brothers Concertfilm', die een kijkje achter de schermen geeft van het voor een GRAMMY genomineerde, multi-platinum supertrio Jonas Brothers tijdens hun uitverkochte concerttour 'Happiness Begins' in 2019, is nu exclusief op Amazon Prime Video, in meer dan 200 landen en regio’s over de hele wereld. In de documentaire is onder meer te zien een niet eerder uitgebracht nummer van de band, genaamd 'X', met multi-platina sing en songwriter KAROL G, en nooit eerder vertoonde studiofragmenten van het nummer 'Five More Minutes'.

Als vervolg op de reis die vorig jaar begon met de Amazon Original-documentaire Chasing Happiness, legt Happiness Continues de live concertervaring van de band vast en biedt een exclusieve blik in het tourneeleven van de Jonas Brothers, inclusief optredens van geliefde hits zoals 'Burnin' Up', 'S.O.S.' en 'Year 3000', en muziek van 'Happiness Begins', het hitalbum van vorig jaar, inclusief de nummer 1-hit 'Sucker'. 'Happiness Continues' en geeft kijkers een plekje op de voorste rij in bomvolle arena’s in Miami, Vancouver en Mexico City, evenals in de intieme Cobra Lounge in Chicago, voor hun eerste optreden daar in 12 jaar. 'Happiness Continues' geeft fans een blik op hoe Nick, Joe en Kevin hun weg vinden op tournee terwijl ze de balans blijven vinden tussen muziek, hun onderlinge relaties en hun nieuwe gezinnen.

'Happiness Continues' is een wereldwijde release en zal exclusief beschikbaar zijn op Prime Video.

'Happiness Continues' is afkomstig van Philymack en Amazon Studios in samenwerking met Polygram Entertainment en Federal Films, met uitvoerende producenten Phil McIntyre, John Lloyd Taylor, Monte Lipman, Wendy Goldstein en Baz Halpin. 'Happiness Continues' is geregisseerd door Anthony Mandler en geproduceerd door Kim Bradshaw, Ned Doyle en Anthony Mandler, door Black Hand Cinema, het productiebedrijf van Mandler.