Guillermo del Toro's 'Pinokkio' komt in december naar Netflix

Guillermo del Toro's versie van het wereldberoemde verhaal over de houten marionet die alles op alles zet om een echte jongen te worden, is vanaf december te zien op Netflix.

Netflix heeft de eerste bewegende beelden van de stop-motion animatiefilm van de gelauwerde filmmaker gedeeld.

Over 'Pinokkio'

De Academy Award®-winnende filmmaker Guillermo del Toro geeft zijn kijk op het klassieke verhaal van Carlo Collodi over de houten marionet die op magische wijze tot leven wordt gewekt om de rouwende houtsnijder Gepetto troost te bieden. Deze eigenaardige, stop-motion musical volgt de avonturen van een ondeugende en soms ongehoorzame Pinokkio tijdens diens zoektocht naar zijn plek in de wereld.

Onder regie van Guillermo del Toro en Mark Gustafson is een all star stemmencast te horen in de originele versie van de film; bestaande uit Ewan McGregor, David Bradley, Gregory Mann, Finn Wolfhard, Academy Award® winnaar Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, Academy Award® winnaar Christoph Waltz en Academy Award® winnaar Tilda Swinton. De Nederlandse stemmencast wordt later bekend gemaakt.

Regisseur: Guillermo del Toro en Mark Gustafson

Scenario: Guillermo del Toro en Patrick McHale

Producenten: Guillermo del Toro, Lisa Henson (Jim Henson Company), Gary Ungar, Alex Bulkley en Corey Campodonico (Shadow Machine)

Uitvoerend producent: Jason Lust

Cast: Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson en Burn Gorman

