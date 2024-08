GRAMMY-winnaar en superster Megan Thee Stallion zal MTV VMAs 2024 hosten

De drievoudig GRAMMY®-winnaar en superster Megan Thee Stallion schrijft 'Hot Girl History' als host van de MTV Video Music Awards 2024.

Megan sluit zich tijdens de VMAs aan bij de reeds bevestigde artiesten Katy Perry, Benson Boone, Camila Cabello, Chappell Roan, GloRilla, Halsey, Lenny Kravitz, LISA, Rauw Alejandro & Sabrina Carpenter. De VMAs vinden plaats op woensdag 11 september in de UBS Arena in New York. Nederlandse en Belgische fans kunnen de show live bekijken op donderdag 12 september vanaf 02.00 uur ‘s nachts op MTV, na de start van de pre-show om 00.30 uur.

Megan Thee Stallion bracht dit jaar haar recordbrekende nieuwe album 'Megan' uit en begon haar wereldwijde 'Hot Girl Summer Tour'. Voor haar album werkte ze samen met artiesten als Victoria Monet, GloRilla, UGK, Big K.R.I.T., Kyle Richh en Yuki Chiba. De muziekvideo van Megans nieuwe single 'Mamushi' werd een wereldwijde hit, met 150 miljoen streams en de nummer 1-positie op Spotify’s Global Viral Chart. Ook wist ze met 'HISS' haar derde Billboard Hot 100 No.1 binnen te slepen, na de welbekende hits 'Savage (remix)' met Beyoncé en 'WAP' met Cardi B. Met 'HISS' debuteerde ze als eerste vrouwelijke solo rapartiest op de Billboard Global 200. Eerder was ze te zien als gasthost bij 'Saturday Night Live' en als mede-host bij 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'. Megan schreef geschiedenis als eerste zwarte vrouw op de cover van Forbes’ Under 30 en werd genoemd als een van TIME’s 100 Meest Invloedrijke Personen van 2020 nadat haar opiniestuk 'Why I Speak Up for Black Women' in The New York Times werd gepubliceerd.

Zelf is Megan tweevoudige VMAs-winnaar in de categorie 'Best Power Anthem' in 2019 voor 'Hot Girl Summer' (met Nicki Minaj en Ty Dolla Sign) en 'Best Hip-Hop' in 2020 voor haar soloversie van 'Savage'. Dit jaar is ze genomineerd voor vijf awards, waaronder 'Best Collaboration' en 'Best Hip Hop'.

MTV VMAs-nominaties

De MTV VMAs beloont muziek en artiesten die het afgelopen jaar de muziekindustrie hebben getransformeerd. Van de genomineerden neemt Taylor Swift de leiding met 10 nominaties, gevolgd door Post Malone (9); Ariana Grande, Eminem en Sabrina Carpenter (6); Megan Thee Stallion en SZA (5) en LISA, Olivia Rodrigo en Teddy Swims (4).

Vanguard Award

Katy Perry is uitgegroeid tot een icoon in de popcultuur en heeft indrukwekkende cijfers behaald in haar carrière, zoals 115 miljard streams en meer dan 27 miljard weergaven op verschillende platforms. Ook heeft ze wereldwijd meer dan 70 miljoen albums verkocht. Katy Perry is een van de vijf artiesten van de RIAA (Recording Industry Association of America) die de '100 Million Certified Songs'-club hebben bereikt, en heeft zes singles en één album met de felbegeerde 'Diamond'-certificering. Katy Perry ontvangt dit jaar de 'Video Vanguard Award' en zal tijdens de LIVE-show een medley van de grootste hits van haar carrière ten gehore brengen.

9/11 Herdenking

Dit jaar zal MTV opnieuw de non-profitorganisatie 9/11 Day ondersteunen tijdens de 23e herdenking. 9/11 Day organiseert op 11 september de nationale dag van dienst en herdenking in de Verenigde Staten. Daarnaast steunt de organisatie Tuesday’s Children, die de families bijstaat die door 9/11 zijn getroffen.