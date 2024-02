'Goosebumps' krijgt tweede seizoen op Disney+

Disney Branded Television heeft bekendgemaakt dat er een tweede seizoen komt van de hitserie 'Goosebumps' op Disney+. De nieuwe 8-delige serie van Sony Pictures Television zal een nieuw 'Kippenvel'-hoofdstuk onthullen met een anthologietwist.

Een gloednieuw verhaal, setting en cast gebaseerd op R.L Stine's wereldwijd succesvolle Scholastic-boekenserie. Het nieuws werd aangekondigd tijdens de 2024 Television Critics Association Winter Press Tour in Pasadena, Californië.

In het komende seizoen ontdekken twee tieners een bedreiging in hun huis, wat een reeks gebeurtenissen in gang zet die een diep mysterie ontrafelen. Terwijl ze in het onbekende duiken, raken de broer en zus verstrikt in het verhaal van vijf tieners die in 1994 op mysterieuze wijze verdwenen.

'Het grote publiek werd verliefd op de rillingen, de spanning, het hart en de humor van de serie, waardoor het een van de best bekeken programma's van Disney Branded Television van vorig jaar werd', zegt Ayo Davis, president van Disney Branded Television. 'We kunnen niet wachten om dieper in het briljante brein van R.L. Stine te duiken en om opnieuw samen te werken met Sony Pictures Television, Scholastic Entertainment en ons fantastische creatieve team om een volledig nieuw mysterie naar Disney+ te brengen voor seizoen twee.'

'We zijn ongelooflijk trots op het werk van onze schrijvers, producenten, cast en crew en de visie die ze hebben gebracht voor seizoen één, dat een nieuwe generatie fans weet te waarderen net als degenen die zijn opgegroeid in de iconische wereld van R.L. Stine', zegt Katherine Pope, president van Sony Pictures Television Studios. 'Net als bij het openslaan van een nieuw boek in de 'Kippenvel'-serie, kunnen we niet wachten om te zien hoe de schrijvers de show op zijn kop zetten wanneer we de serie verkennen als een anthologie. Met dank aan Disney Branded Television, die standvastige partners blijven tijdens deze wonderbaarlijk ijzingwekkende reis.'

'Goosebumps' kreeg de Certified Fresh status op Rotten Tomatoes en werd genomineerd voor een PGA Award in de categorie Outstanding Children's Programs en een DGA Award in de categorie Outstanding Directorial Achievement in Children's Programs. Daarnaast was de eerste aflevering van seizoen 1 op Disney+ en Hulu meteen een groot succes, met 4,2 miljoen views wereldwijd in de eerste drie dagen.

'Kippenvel', uitgegeven door Scholastic, is een van de best verkochte boekenreeksen aller tijden, met meer dan 400 miljoen boeken in print in 32 talen.

Het eerste seizoen van 'Goosebumps' is nu te streamen op Disney+.