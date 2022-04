'Gold Rush: Winter's Fortune' vanaf maandag op Discovery

De echte goudzoekers staan niet stil tijdens de wintermaanden. Dit is het moment om nieuwe plannen te maken, betere plekken te vinden en machines te kopen die de gouden dromen waar kunnen maken.

Zeker nu de goudprijzen weer verder zijn gestegen, durven ze nog meer risico te nemen om het uit de grond te halen. Rick Ness was vorig seizoen met 2 miljoen aan goud al zeer succesvol en investeert dit jaar een half miljoen om die opbrengst te verdubbelen. De ervaren Tony Beets pakt het helemaal extreem aan met een investering van zeker 4 miljoen dollar. Maar hij is ervan overtuigd dat hij dat bedrag minimaal dubbel terugwint in twee operaties tegelijk – al moet de 64-jarige goudzoeker nog wel zijn vrouw overtuigen om zoveel geld uit te geven.

Dave Turin is nog op zoek naar een geschikte plek en doet een proefboring op een plek in Arizona. Hij weet dat als hij niet snel een stuk land vindt, dat hij dan te laat is. Want de concurrentie is door de goudprijzen ook weer verder toegenomen en er is bijna geen maagdelijk stuk grond meer over. Ondertussen discussiëren Fred Lewis en zijn vrouw Khara of ze het dit jaar wel weer willen proberen na het desastreus verlopen vorige seizoen. Fred is optimistisch, maar Khara is bang dat ze straks alles kwijt zijn, inclusief hun huis. Durft ze op Freds nieuwe plannen te vertrouwen?

