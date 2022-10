'Gold Divers' vanaf woensdag op Discovery

Foto: © Discovery Benelux 2022

Wildwesttaferelen dreigen in het gouden kuststadje Nome nu lucratieve leases opnieuw in de handel komen. Met goudprijzen op recordhoogte duiken talloze goudzoekers op de beschikbare stukken water, waar ze vervolgens letterlijk in duiken om het goud uit de zeebodem te halen.