'Gold Divers' maandag op Discovery

Wie dacht dat al het goud wel op was in de wateren voor de kust van Nome (Alaska) heeft zich vergist. In het nieuwe seizoen van 'Gold Divers' vinden de gretige goudzoekers meer goud dan ooit.

Dat komt vooral omdat ze met nog groter materieel uitrukken dan voorheen. Shawn Pomrenke doet zijn bijnaam als 'Mr. Gold' eer aan met zijn nieuwe megadredge, een drijvende goudfabriek met grijparmen waarmee hij op nog diepere zeebodems kan graven.

Vorig jaar haalde hij al 22,5 kilogram aan goud naar boven en nu heeft hij zijn zinnen gezet op 28 kilo, goed voor 1,2 miljoen dollar. Hij krijgt concurrentie van Ken Kerr die het dit jaar ook groot aanpakt en de grootste dredge van de vloot, de Myrtle Irene, heeft opgeknapt tot een hypermoderne goudmachine. Ook hij wil 1,2 miljoen dollar 'binnenhengelen' en heeft dat ook wel nodig om de torenhoge investeringen en operatiekosten van 8000 dollar per dag terug te verdienen.

Emily Riedel, de enige vrouwelijke kapitein in Nome, gebruikt geen zware machines, maar zoekt met duikers de zeebodem af. Zij zijn de echte ‘gold divers’ en hopen met dit gevaarlijke werk ruim 11 kilo aan goud te vinden.

'Gold Divers', vanaf maandag 4 mei om 21.30 uur op Discovery.