Gloednieuwe cast schittert in de trailer van 'The Crown' seizoen 5

Foto: © Netflix 2022

Netflix heeft de officiŽle trailer van het langverwachte nieuwe seizoen van 'The Crown' vrijgegeven. In het vijfde seizoen kruipt een gloednieuwe cast in de huid van de Britse koninklijke familie die door Peter Morgan in 2016 gecreŽerd is.