FX's 'A Murder at the End of the World' exclusief op Disney+

Een mysterieserie over een moord, vroeger bekend onder de naam 'Retreat', met in de hoofdrollen Emma Corrin, Clive Owen, Harris Dickinson en Brit Marling.

Disney+ kondigt aan dat FX's 'A Murder at the End of the World', een serie van zeven afleveringen die zich afspeelt op een afgelegen terrein van een miljardair, vanaf dinsdag 14 november exclusief te zien is op Disney+. De serie gaat in première met de eerste twee afleveringen, gevolgd door elke week een nieuwe aflevering.

'A Murder at the End of the World' is een mysterieserie met in de hoofdrol een nieuw soort detective: een amateurspeurneus van Generatie Z en tevens slimme hacker genaamd 'Darby Hart' (Emma Corrin). Darby en acht andere gasten zijn door een miljardair (Clive Owen) uitgenodigd om deel te nemen aan een bijeenkomst op een prachtige, afgelegen locatie. Wanneer een van de gasten dood wordt aangetroffen, moet Darby al haar vaardigheden inzetten om te bewijzen dat het daadwerkelijk een moord was. Tegelijkertijd moet ze de strijd aangaan met de belangen van de andere gasten en moet ze voorkomen dat de moordenaar nog een keer toeslaat.

In deze spannende serie schitteren Emma Corrin, Clive Owen, Harris Dickinson, Brit Marling, Alice Braga, Joan Chen, Raúl Esparza, Jermaine Fowler, Ryan J. Haddad, Pegah Ferydoni, Javed Khan, Louis Cancelmi, Edoardo Ballerini, Britian Seibert, Christopher Gurr, Kellan Tetlow, Daniel Olson en Neal Huff.

'A Murder at the End of the World' is bedacht en geregisseerd door Brit Marling en Zal Batmanglij. Marling en Batmanglij zijn ook uitvoerende producenten, samen met Andrea Sperling ('Transparent'), Melanie Marnich en Nicki Paluga. Deze serie van zeven afleveringen wordt geproduceerd door FX Productions en is gefilmd in IJsland, New Jersey en Utah.