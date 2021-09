'Free Guy' loading ... nieuw op Disney+!

It's not a good day, it's a great day! Want Disney+ heeft bevestigd dat 20th Century Studios' epische avontuurlijke komedie 'Free Guy' vanaf 29 september exclusief bij Star op Disney+ gestreamd kan worden.

In 'Free Guy' ontdekt een bankbediende dat hij eigenlijk een achtergrondspeler is in een open-world videogame. Hij besluit de held te worden van zijn eigen verhaal ... een verhaal dat hij zelf herschrijft. In een wereld die nu geen grenzen meer kent, is hij vastbesloten om de man te zijn die zijn wereld op zijn manier redt ... voordat het te laat is.

Met in de hoofdrollen Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar en Taika Waititi. 'Free Guy' is geregisseerd door Shawn Levy naar een scenario van Matt Lieberman en Zak Penn en een verhaal van Lieberman. De film is geproduceerd door Ryan Reynolds, p.g.a., Shawn Levy, p.g.a., Sarah Schechter, Greg Berlanti en Adam Kolbrenner met Mary McLaglen, Josh McLaglen, George Dewey, Dan Levine en Michael Riley McGrath als uitvoerende producenten.