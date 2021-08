Fred van Leer verrast bruidsparen met droombruiloft

Het nieuwe seizoen van 'Say Yes To The Dress Benelux' begint grootser dan ooit tevoren! In de speciale eerste aflevering gaan de bruiden niet alleen op zoek naar een trouwjurk, maar worden ze door Fred van Leer en de stylistes van Koonings verrast met een heel huwelijk!

Drie stellen beleven de dag van hun leven met een spetterende bruiloft op een koninklijke locatie.

In twee dagen tijd tovert 'weddingplanner' Fred van Leer Paleis Soestdijk om tot de mooiste trouwlocatie van Nederland. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft hij natuurlijk support van zijn vertrouwde stylingteam van Koonings. Koonings-eigenaresse Ramona heeft in het paleis een mini-versie van de bekende bruidsmodezaak opgezet, inclusief naaiatelier, en de stylistes staan paraat om Fred bij te staan. De drie bruidsparen die verrast worden, konden om uiteenlopende redenen afgelopen jaar niet trouwen en verdienen het om in de watten gelegd te worden. De stylistes halen hen op in stijl met een limousine, terwijl Fred in de tussentijd druk in de weer is om op drie plekken in en rondom het paleis een bijzondere bruiloft te organiseren. Inclusief jurk, ceremonie, ringen en familie. Dit is uniek en belooft magisch te worden!

'Hoe gaaf is het dat we er nu bij mogen zijn als ze JA zeggen tegen elkaar! En dan ook nog eens op Paleis Soestdijk. Mooier, bijzonderder en grootser kun je het niet bedenken als opening van het nieuwe seizoen. Een feest vol liefde en mooie jurken: daar zijn we allemaal wel aan toe na deze tijd!', aldus Fred van Leer over de eerste aflevering van het nieuwe seizoen.

In de overige afleveringen zien we Fred zoals we gewend zijn: met een lach en een traan helpt hij de bruidjes om hun perfecte bruidsjurk te vinden. We zien veel bruiden, jurken, schoonmoeders, twijfel en blijdschap! Alle soorten bruidjes passeren de revue en natuurlijk mag de entourage meekijken én meebeslissen.

'Say Yes To The Dress Benelux', vanaf dinsdag 10 augustus om 20.30 uur te zien bij TLC.