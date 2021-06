Franca Treur en K. Schippers in 'Brommer Op Zee'

In 'Brommer op Zee' interviewen Ruth Joos en Wilfried de Jong wekelijks schrijvers en dichters over hun werk. In deze laatste aflevering van het eerste seizoen: Franca Treur, K. Schippers en Aimée de Jongh.

K. Schippers (1936) vertelt over zijn net verschenen boek Nu je het zegt, waarin de schrijver zich een weg door Londen baant, op zoek naar een adres. Hij verdwaalt en komt via verschillende voorbijgangers terecht in een wereld vol motto's en letterspelen die hem leiden naar iets heel anders dan de gezochte straat.

Aimée de Jongh (1988) maakte een graphic novel Dagen van zand die zich afspeelt zich in het Amerika van 1937. Een jonge fotograaf wordt gevraagd de zogenaamde Dust Bowl (een periode van droogte en stofstormen op prairievlakten) vast te leggen in Oklahoma. Hij komt angstvallig dichtbij de ellende die boeren daar meemaken. Tommy Wieringa gaat in gesprek met zijn lezers. De Boekenclub (her)leest namelijk komende maand samen met de auteur Joe Speedboot. Het verfilmde gedicht is deze keer het nog niet eerder gepubliceerde gedicht Het gelijk aan mijn zijde van Toon Tellegen. Het werd geanimeerd door Tina de Groot en ingesproken door Joost Prinsen. En in het schrijfhok deze week: Franca Treur. 'Brommer op Zee', iedere zondag om 19.20 uur bij de VPRO op NPO 2 en om 22.00 uur op Canvas.