FOX verlengt 10de seizoen van 'The Walking Dead' met zes nieuwe afleveringen

FOX heeft aangekondigd dat het 10de seizoen van 'The Walking Dead' verlengd wordt met zes nieuwe afleveringen, waarvan de eerste op maandag 1 maart om 22.00 uur in première gaat.

Nieuwe gastacteurs in deze afleveringen zijn onder meer Robert Patrick ('Terminator 2: Judgement Day', 'Perry Mason', 'Scorpion') als 'Mays', Hilarie Burton Morgan ('One Tree Hill', 'White Collar', 'Friday Night In with the Morgans') als 'Lucille', samen met nieuwe co-ster Okea Eme-Akwari ('Groenland', 'Cobra Kai') als 'Elijah'.

FOX heeft ook een nieuwe table read video uitgebracht van één van de nieuwe afleveringen, 'One More' met o.a. Ross Marquand, Seth Gilliam, Robert Patrick en Josh McDermitt. Bekijk de table read hieronder:

In de laaste afleveringen van 'The Walking Dead' waren we getuige van de val van Alpha (Samantha Morton) en het einde van de Whisperers War. Het koninkrijk was gevallen, Hilltop was vrijwel verwoest en Alexandrië verlaten om zich voor te bereiden op de laatste strijd. De overlevenden werden gevangen genomen en werden van elkaar gescheiden. Maar toen zij met de dood werden geconfronteerd, kwamen ze samen om te vechten, waarbij ze Beta (Ryan Hurst) vermoordden en de dreiging van de horde uitschakelden.

In deze zes nieuwe afleveringen zien we onze overlevenden, die zichzelf proberen te herpakken in de nasleep van de verwoestingen die de Whisperers achterlieten. De jaren van strijd laten echter hun littekens achter, trauma's uit het verleden komen naar boven en ieders kwetsbaarheid wordt blootgelegd. Terwijl ze de staat van de mensheid en die van hun collectieve gemeenschap in twijfel trekken, is het de vraag of ze de innerlijke kracht vinden om vol te houden en hun vriendschappen en de groep intact te houden?

AFLEVERING 1017 - 'Home Sweet Home'

Maggie (Lauren Cohan) is terug en ze heeft een verhaal dat ze nog niet wil delen. Zelfs niet wanneer haar verleden haar inhaalt. De veiligheid van Negan's (Jeffrey Dean Morgan) staat op het spel. Daryl ( Norman Reedus) en Maggie vechten tegen een ongeziene en ongekende dreiging.

AFLEVERING 1018 - 'Find Me'

Een avontuur voor Daryl en Carol (Melissa McBride) veranderd wanneer zij een oude hut tegenkomen. Het neemt Daryl mee terug naar het moment dat Rick de groep verliet. Hij beleeft een tijd die alleen de apocalyps kan openbaren.

AFLEVERING 1019 - 'One More'

Gabriel (Seth Gilliam) en Aaron (Ross Marquand) zoeken naar voedsel en voorraden om terug te brengen naar Alexandrië. Kleine tragedies leiden tot grotere tragedies omdat het vertrouwen verdwijnt en het optimisme wordt versnipperd als ze op de proef worden gesteld.

AFLEVERING 1020 - 'Splinter'

Eugene (Josh McDermitt), Ezekiel (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura) en Princess (Paola Lázaro) worden gevangen genomen en gescheiden. Princess worstelt met herinneringen aan haar traumatische verleden en probeert met behulp van Ezekiel op één of andere manier te ontsnappen.

AFLEVERING 1021 - 'Diverged'

Daryl en Carol bereiken het dieptepunt van hun vriendschap en gaan ieder hun eigen weg. Zij kiezen beiden hun eigen overlevingsmodus, maar hierdoor worden de gemakkelijkste uitdagingen ineens veel moeilijker. Zullen hun individuele reizen het keerpunt zijn dat nodig is om hun vriendschap te herstellen of is de afstand tussen hen voorgoed?

AFLEVERING 1022 - 'Here is Negan'

Carol neemt Negan mee op reis, in de hoop de toenemende spanning te minimaliseren. Negan denkt na over de gebeurtenissen die hem tot dit punt hebben geleid en trekt een conclusie over zijn toekomst.