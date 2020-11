FOX highlights november 2020

'NeXt' is een dynamische, op feiten gebaseerde thriller gebaseerd op het nieuwste Artificial Intelligence-onderzoek en is vanaf 5 november te zien op FOX.

De serie draait om een briljante, maar paranoïde voormalige tech-CEO Paul LeBlanc (John Slattery) die zich aansluit bij een Homeland Cybersecurity Agent en haar team om 's werelds eerste kunstmatige intelligentiecrisis te stoppen: de opkomst van een AI-schurk met het vermogen om zichzelf continu te verbeteren, die hij zelf heeft ontwikkeld.

Wat als de technologie jou te slim af wordt? Wat is 'NeXt'? In 'NeXt' volgen we het verhaal van de Silicon Valley pionier Paul LeBlanc. Hij bouwde een fortuin en een erfenis op door het ontwikkelen van levensveranderende uitvindingen, maar vervreemdt gedurende dit proces totaal van de mensen om hem heen. Zo ook van zijn dochter Abby (Elizabeth Cappucino) en zijn kortzichtige jongere broer Ted (Jason Butler). Paul’s broer Ted heeft de leiding over zijn bedrijf. Nadat Paul erachter komt dat zijn eigen creatie, 'NeXt' - een krachtige kunstmatig intelligente uitvinding – onheil voor de mensheid kan creëren, probeert Paul het project te stoppen voordat hij wordt ontslagen door zijn eigen broer. Hij blijft achter met niets anders dan angst over de toekomst van de wereld. Wanneer een reeks van onheilspellende technische fouten wijst op een potentiële wereldwijde crisis, bundelt LeBlanc zijn krachten met Special Agent Shea Salazar om de gevaarlijke nieuwe technologie te stoppen.

Deze nieuwe tv-serie bestaat uit 10 afleveringen. 'NeXt' is geregisseerd en geproduceerd door Manny Coto. De sterrencast van 'NeXt' bestaat o.a. uit John Slattery ('Mad Man' en 'Veep'), Elizabeth Cappucino ('Jessica Jones' en 'Deception'), Jason Butler ('Ozark' en 'Ray Donovan'), Fernanda Andrade ('The First' en 'Here and Now'), Eve Harlow ('Agents of S.H.I.E.L.D' en 'Heroes Reborn'), Aaron Moten ('Disjointed' en 'Mozart in the Jungle'), Michael Mosley ('Ozark' en 'Seven Seconds'), Evan Whitten ('The Resident' en 'Mr. Robot') en Gerardo Celasco ('How to Get Away With A Murder').

Elke donderdag vanaf 21.00 uur op FOX.

NIEUW SEIZOEN - 'The Royals' S3

Altijd al willen weten hoe het er aan toegaat in een koninklijke familie? In de FOX dramaserie 'The Royals' stap je in het leven van een fictieve Britse koninklijke familie in het moderne Londen. Rijkdom en traditie gaan hand in hand met geheimen en schandalen. De dood van de moordenaar van koning Simon opent nieuwe perspectieven voor de koninklijke familie. Liam zoekt troost in bedenkelijke gelegenheden en prins Robert leeft, maar is hij gezond? Een must-see voor liefhebbers van het koninklijk huis en onmisbaar voor degenen die van modern drama houden.

Vanaf 21 oktober elke woensdag, dubbele afleveringen vanaf 21.30 uur op FOX met aansluitend seizoen 4.

NIEUW SEIZOEN - 'Sell this House: Extreme' S2

Om hun huis te verkopen moeten huiseigenaren tegenwoordig hun beste beentje voorzetten. Vaak is een ingrijpende verbouwing vereist. Daarom pakt 'Sell This House' dit seizoen groots uit. In de eerste aflevering hebben Paul en Carolyn voor vijf ton een blokhut aan een meer gekocht om daar hun drie kinderen op te voeden. Twee jaar en nog een kind later is het huis te klein en moeten ze het alweer verkopen.

Vanaf 2 november elke werkdag een aflevering vanaf 12.30 uur op FOX met aansluitend seizoen 3.