FOX highlights december 2020

Altijd al willen weten hoe het er aan toegaat in een koninklijke familie? In de nieuwe FOX dramaserie 'The Royals' stap je in het leven van een fictieve Britse koninklijke familie in het moderne Londen. Rijkdom en traditie gaan hand in hand met geheimen en schandalen.

Tijdens de kroningsrit wint Robert aan populariteit maar Liam en Jasper beschikken over informatie die een eind kunnen maken aan zijn heerschappij. Ondertussen moet Eleanor kiezen tussen Jasper en Sebastian. Een must-see voor liefhebbers van het koninklijk huis en onmisbaar voor degenen die van modern drama houden.

Nieuw seizoen van 'The Royals', elke woensdag een dubbele aflevering vanaf 21.30 uur op FOX.

'The Walking Dead' S1 & S2

We gaan terug naar het begin van 'The Walking Dead', een van de populairste series ter wereld, met elke zondagavond vier afleveringen.

In het eerste seizoen reist een groep overlevenden onder leiding van politieagent Rick Grimes (Andrew Lincoln) rond op zoek naar een veilig thuis, na de verwoestende, wereldwijde zombie Apocalyps. Gedurende de heftige en constante strijd om hordes zombies te weren, moeten ze ook vrezen voor andere groepen overlevenden die alles doen wat nodig is om te overleven. Wat volgt is een loodzware tocht die lichamelijk, maar vooral ook geestelijk grote gevolgen heeft en haar tol eist.

Vanaf 6 december, elke zondag vier afleveringen vanaf 20.05 uur op FOX.

'The Handmaid's Tale' S3

In de grauwe dystopie Gilead zijn bijna alle vrouwen onvruchtbaar geworden. In het derde seizoen probeert June (Elisabeth Moss), één van de laatste vrouwen die nog wel kinderen kan krijgen, een revolutie in te luiden. Ze begint aan een gevaarlijke missie die onverwachte consequenties heeft.

Vanaf 28 december, elke maandag een dubbele aflevering vanaf 21.00 uur.

'The Simpsons'

Op oudjaarsdag zenden we natuurlijk weer een marathon van 'The Simpsons' uit: vanaf 6.30 tot 16.30 uur kan je achter elkaar kijken naar alle afleveringen uit een heel seizoen. Geniet van de avonturen van de familie Simpson in het kleine dorpje Springfield. Met een flinke dosis humor, sluit jij 2020 in ieder geval met een glimlach af!

Op Oudjaarsdag vanaf 6.30 tot 16.30 uur een heel seizoen achter elkaar.

FOX Sports op FOX

TOTO KNVB Beker

Op dinsdag 15 december, woensdag 16 december en donderdag 17 december brengt FOX Sports op FOX de tweede ronde van de TOTO KNVB bekerwedstrijden. Uiteraard helemaal live, zoals je dat van FOX Sports gewend bent. We trappen af om 21.00 uur.

Op dinsdag 15 t/m 17 december vanaf 20.00 uur op FOX.

'Below Deck Mediterranean'

In het vijfde seizoen van de realityserie 'Below Deck Mediterranean' vaart Kapitein Sandy Yawn met haar bemanning van de cruise naar de prachtige wateren van Mallorca in Spanje. Kapitein Sandy Yawn, Hannah Ferrier (Chief Stew) en Malia White (Bosun) zijn terug, vergezeld van nieuwe bemanningsleden: Hindrigo 'Kiko' Lorran (Chef), Lara Flumiani (Stew), Jessica More (Stew), Pete Hunziker (Lead Deckhand), Alex Radcliffe (Deckhand) en Robert Westergaard (Deckhand). Dit seizoen is allesbehalve vlot varend voor Kapitein Sandy en de bemanning, omdat ze moeite hebben om samen te werken terwijl ze te maken hebben met veeleisende klanten aan boord van het luxe jacht The Wellington.

Vanaf maandag 14 december vanaf 16.30 uur op FOX.