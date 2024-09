'Forbidden Love' vanaf donderdag nieuw op TLC

'Twee geloven op één kussen' wordt nog steeds niet overal geaccepteerd. Dat blijkt uit de nieuwe serie 'Forbidden Love', waarin geliefden worden gevolgd die elk een ander geloof hebben.

Zoals Ashley die als katholiek opgroeide in de conservatieve Midwest, maar verliefd raakte op Mohammad uit New York die moslim is. Ze trouwden binnen een week en hebben inmiddels een dochter van drie. Maar hun beider families kunnen de relatie nog altijd niet accepteren, wat ook weer voor de nodige strubbelingen tussen de twee geliefden zorgt. Ook Kris raakte verliefd op een moslima – de 32-jarige Lensa – terwijl hij zelf de zoon van een evangelische voorganger is, die dan ook absoluut niet blij is met deze relatie. Kris en Lensa willen dat de ander zich bekeert, wat dan wel betekent dat diegene zijn familie niet meer ziet. Komen ze hier uit?

De 23-jarige Elmer werd al door zijn hele familie verstoten, omdat hij als geboren Amish koos voor iemand van buiten de strenggelovige gemeenschap. De 34-jarige Lindsey leerde hem de moderne wereld kennen, maar ziet ook dat Elmer daarin doorschiet en de controle kwijtraakt, met onder meer een sterke online pornoverslaving. Verslaafd waren Eli en Laurie ook en zo leerden ze elkaar kennen op een AA-meeting. Alleen is Eli orthodox-joods, terwijl Laurie geboren is als katholiek. Om te mogen trouwen, wil zij zich wel bekeren tot het jodendom, maar de weg daarnaartoe is voor haar geen eenvoudige stap. Ze vraagt zich dan ook geregeld af of ze niet te veel opgeeft voor de man van haar dromen.

'Forbidden Love', vanaf donderdag 26 september om 20.30 uur op TLC.