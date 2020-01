Finse rol voor Matteo Simoni

Foto: VIER - © SBS Belgium 2019

Na eerder een rol te hebben versierd in de Ierse film 'The Racer', speelt Matteo Simoni binnenkort mee in de Finse reeks 'Cold Courage'. Dat lezen we in Het Nieuwsblad.

De reeks is gebaseerd op de boeken van schrijver Pekka Hiltunen en gaat over twee Finse vrouwen die in Londen actief zijn in een geheime organisatie tegen de misdaad. Matteo Simoni krijgt de rol van Rico en zal in alle afleveringen te zien zijn.



'Matteo is een topacteur, een echte cutie', klinkt het bij Viaplay, de Finse streamingdienst achter de reeks. 'Met zijn internationale uitstraling als latin lover spreekt hij heel wat Europeanen aan, ook in Finland.'





Simoni krijgt het gezelschap van collega-acteur Jurgen Delnaet, goed voor een kleine gastrol, en de Vlaamse regisseur Kadir Balci, die de regie van enkele afleveringen op zich neemt.

In Vlaanderen zal VTM de reeks uitzenden, maar wanneer dat het geval is, is momenteel nog niet bekend.



Bron: Het Nieuwsblad