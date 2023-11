'Faraway Downs' vanaf zondag op Disney+

Disney+ streamt vanaf zondag 'Faraway Downs', een inspirerend episch avontuur en een herziene en uitgebreide versie van de film 'Australia' uit 2008 van Baz Luhrmann.

De film, verteld in zes hoofdstukken, zal met alle afleveringen vanaf 26 november beschikbaar zijn om te streamen op Disney+.

'Faraway Downs' heeft in de hoofdrollen Nicole Kidman, Hugh Jackman, Bryan Brown, Brandon Walters, Ben Mendelsohn, David Wenham en Jack Thompson en vertelt het verhaal van de Engelse aristocrate Lady Sarah Ashley (Nicole Kidman) die afreist naar de andere kant van de wereld om haar eigenzinnige man te confronteren en hun bijzondere bezit te verkopen: 'Faraway Downs', een veefokkerij met een oppervlakte van duizenden hectaren in de Australische Outback. Na de dood van haar man wil de meedogenloze Australische veemagnaat King Carney (Bryan Brown) haar land overnemen. Om haar ranch te beschermen, werkt ze met tegenzin samen met een ruige veedrijver (Hugh Jackman). Dit meeslepende romantische avontuur wordt bekeken door de ogen van de jonge Nullah (Brandon Walters), een Inheems Australisch kind dat verstrikt is geraakt in het Draconische assimilatiebeleid van de regering dat nu bekend staat als de 'Gestolen Generaties'. De drie beleven samen vier hectische jaren die hun levens totaal veranderen, een liefdesaffaire tussen Lady Ashley en de veedrijver, en de onvermijdelijke gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor Noord-Australië.