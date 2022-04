Familie Plas wint Nickelodeon Kids' Choice Award voor Favoriete Familie!

De Nederlandse en Belgische winnaars van de Nickelodeon Kids' Choice Awards 2022 zijn bekend! De titel Favoriete Familie van Nederland en België gaat naar de Familie Plas.

De familie verslaat hiermee onder andere de Familie Flex en de Familie Planckaert. Ook de fans van Max Verstappen kunnen feest vieren, want Max is uitgeroepen tot Favoriete Ster Nederland. Max verslaat hiermee onder andere Tabitha en Freek Vonk. De winnaar in de categorie Favoriete Ster België is Camille. Zij laat hiermee collega's als Axel Witsel, Stromae en Lost Frequencies achter zich.

De winnaars voor Nederland en België zijn door de Nickelodeon-kijkers zelf gekozen. Kinderen konden via de website zelf hun favoriet selecteren en hun stem uitbrengen. Naast de Nederlandse en Belgische winnaars zijn er ook een heleboel internationale sterren die kans maken op een award. Wie er met de internationale prijzen vandoor gaan zie je woensdagavond 13 april om 19.00 uur op Nickelodeon in Nederland en België.