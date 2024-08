Ex-nieuwsanker BBC pleit schuldig in kinderpornozaak, omroep geschokt!

Deze week heeft voormalig BBC-nieuwspresentator Huw Edwards in Londen schuldig gepleit in de zaak rond kinderporno tegen hem. Hij gaf toe 'onfatsoenlijke' beelden van kinderen te hebben gemaakt.

De zaak rond Edwards barstte goed een jaar geleden los toen er foto's op zijn telefoon werden gevonden. Die zijn volgens het politierapport tussen 2020 en 2022 via Whatsapp gedeeld.

Huw Edwards werkte bij de Britse openbare omroep BBC sinds 2003 en hij was een van de meest bekende tv-gezichten van Groot-Brittannië. Zo was hij het die officieel het overlijden van Koningin Elizabeth aankondigde. In april 2023 vertrok Edwards bij de omroep en enkele maanden later barstte de bom.

De BBC reageerde in een mededeling. 'De BBC is geschokt door de details die in de rechtszaal naar voren zijn gekomen. Er is geen plaats voor dergelijk afschuwelijk gedrag en onze gedachten zijn bij alle getroffenen. Als de heer Edwards op enig moment tijdens zijn dienstverband bij de BBC in staat van beschuldiging was gesteld, zou de BBC hem onmiddellijk ontslaan. Uiteindelijk was hij op het moment van de aanklacht niet langer een werknemer van de BBC.'