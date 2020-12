'Everest's Greatest Mystery' op Discovery

Het is het grootste vraagstuk van de Mount Everest: waren Edmund Hillary en Tenzing Norgay in 1953 de eersten die de top van de grootste berg ter wereld hadden bedwongen?

Of waren George Mallory en Andrew Irivine hen in 1924 al voor geweest? De twee Britten werden voor het laatst levend gezien toen ze 275 meter onder de top waren en daarna werd nooit meer iets van hen vernomen. Hadden ze de top gehaald voordat ze stierven? Bijna 100 jaar later probeert een team van onderzoekers hier antwoord op te krijgen tijdens een spannende missie en met behulp van moderne technologieën.

Nadat in 1999 al het lichaam van Mallory was gevonden, gaat dit team nu vooral op zoek naar het lichaam van Irvine. Hij was het die immers de fotocamera bij zich had, die mogelijk meer kan vertellen over de laatste uren van de twee avonturiers. Waren zij daadwerkelijk de eersten die op 'het dak van de wereld' stonden of hebben ze hun einddoel net niet gehaald?

'Everest's Greatest Mystery', zondag 13 december om 20.30 uur op Discovery.