'Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga' vanaf vrijdag bij Netflix

Wanneer het ambitieuze muzikale duo Lars (Will Ferrell) en Sigrit (Rachel McAdams) de kans van hun leven krijgt om hun land te vertegenwoordigen op 's werelds grootste songfestival, hebben ze eindelijk de mogelijkheid om te bewijzen dat alle dromen de moeite waard zijn om voor te vechten.

Bekijk hier de trailer:

Cast & Crew

Regie: David Dobkin

Schrijvers: Andrew Steele, Melissa Stack, Nicholas Stoller en Will Ferrell

Producenten: Adam McKay en Chris Hency

Cast: Will Ferrell, Rachel McAdams, Pierce Brosnan en Dan Stevens

'Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga' met het liedje 'Volcano Man' feat. Will Ferrell en Rachel McAdams is vanaf 26 juni exclusief beschikbaar op Netflix.