ESPN en Netflix lossen releasedatum van 'The Last Dance'

De tiendelige documentairereeks 'The Last Dance' toont de strijd van Michael Jordan en de Chicago Bulls om voor de zesde keer in acht jaar tijd het NBA-kampioenschap te winnen in 1998.

De serie is geproduceerd door Mandalay Sports Media in samenwerking met NBA Entertainment en Jump 23. Vanaf 20 april worden wekelijks twee nieuwe afleveringen beschikbaar gesteld op Netflix. De serie is in Amerika tevens te zien op ESPN.

De documentaire, geregisseerd door Jason Hehir ('The Fab Five', 'The ’85 Bears', 'Andre the Giant'), vertelt het verhaal van een van de grootste iconen en meest succesvolle teams in de sportgeschiedenis: Michael Jordan en de Chicago Bulls. De reeks bevat nooit eerder vertoonde beelden van het seizoen 1997-1998, toen het team voor zijn zesde NBA-kampioenschap in acht jaar tijd streed.

In het najaar van 1997 kwamen Michael Jordan, Bulls-directeur Jerry Rinsdorf en hoofdcoach Phil Jackson overeen om het basketbalseizoen door een filmploeg van NBA Entertainment te laten vastleggen. Het resultaat zou een opmerkelijk portret moeten worden van een iconische speler en een geliefd team. Een portret dat uiteindelijk ruim twee decennia later pas onthuld wordt in de documentaireserie 'The Last Dance'.

De serie zoomt in op het bewogen seizoen van 1997-1998 en neemt kijkers mee naar de kinderjaren van Michael Jordan, de moeilijke situatie waarin de Bulls verkeerden voor hij toetrad in 1984 en hoe het team na Jordans komst verder werd opgebouwd. Dit resulteerde uiteindelijk tot het eerste NBA-kampioenschap van de Bulls. Tijdens de daaropvolgende vijf kampioenschappen zien we ook de uitdagingen naast het veld, de spanningen die ontstonden door het fenomeen Michael Jordan en zijn impact op de cultuur van de basketbalclub.

Het resultaat is een fascinerend verhaal dat kijkers meeneemt achter de schermen tijdens de race om het kampioenschap in 1998. Teamgenoten zoals Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr en hoofd coach Phil Jackson komen uitgebreid aan bod, aangevuld met tientallen recente interviews met rivalen en iconen uit de basketbalgeschiedenis. De serie laat de toenemende spanningen en conflicten zien die meespeelden tijdens de laatste strijd om het kampioenschap.

'Michael Jordan en de Bulls uit de jaren 90 waren niet alleen sporticonen, ze waren een wereldwijd fenomeen', aldus Jason Hehir. 'Het maken van 'The Last Dance' was een geweldige kans om de buitengewone impact van deze man en dit team te analyseren. We hebben bijna drie jaar lang aan dit verhaal gewerkt met als doel deze iconische sporthelden zo getrouw en menselijk mogelijk voor te stellen. Ik hoop dat kijkers net zo veel van de serie gaan genieten als wij tijdens het maken ervan hebben gedaan.'

Het resultaat van 'The Last Dance' is een van de meest fascinerende sportdocumentaires ooit.

Alle afleveringen zijn als volgt op Netflix beschikbaar:

Maandag 20 april - 9.01 a.m. CEST - 'The Last Dance' aflevering 1 en 2

Maandag 27 april - 9:01 a.m. CEST - 'The Last Dance' aflevering 3 en 4

Maandag 4 mei - 9.01 a.m. CEST - 'The Last Dance' aflevering 5 en 6

Maandag 11 mei - 9.01 a.m. CEST - 'The Last Dance' aflevering 7 en 8

Maandag 18 mei - 9.01 a.m. CEST - 'The Last Dance' aflevering 9 en 10