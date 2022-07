Er is een nieuwe trailer van 'The Lord of the Rings: The Rings of Power'!

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2021

De tweede teaser trailer voor de langverwachte 'The Lord of the Rings: The Rings of Power'-serie van Amazon Studios is vrijgegeven. 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' is een episch en ambitieus verhaal van J.R.R. Tolkiens legendarische Tweede Era van Midden-aarde, en gaat wereldwijd in première op 2 september op Prime Video.