'EOTBDD'-ster Renan dit jaar in nieuw seizoen van MTV's 'The Challenge: Spies, Lies and Allies'

Het langverwachte nieuwe seizoen van 'The Challenge: Spies, Lies and Allies' gaat in Nederland en België op zondag 15 augustus om 18.00 uur in première.

De show werd gefilmd in het pittoreske Kroatië en zal wereldwijd in meer dan 190 landen uitgezonden worden. Voor de eerste keer ooit zal de veelgeprezen competitiefranchise naast Amerikaanse deelnemers ook 17 internationale deelnemers bevatten. Voor de Nederlandse en Belgische kijkers zit er dit seizoen ook een bekend gezicht tussen. Renan Hellemans, bekend van 'Ex On The Beach: Double Dutch' seizoen 4 en het 'All-Star' seizoen 5 zal dit jaar meestrijden voor zijn deel van het prijsgeld.

Met het nieuwe seizoen begint een nieuw tijdperk van 'The Challenge' met 19 afleveringen boordevol actie en 34 deelnemers van over de hele wereld. Amerikaanse elite-agenten bundelen hun krachten met een assortiment van internationale agenten aan de Middellandse Zeekust van Kroatië, waar zij ieder gewapend zijn met moordende competitieve instincten. Terwijl de opdrachten voortdurend evolueren, zullen deze agenten zowel mentaal als fysiek worden getest om hun deel van een miljoen dollar te winnen in dit epische nieuwe hoofdstuk van 'The Challenge'.

Volg Renan op Instagram @renan.hellemans om verder op de hoogte te blijven van zijn deelname. Praat online mee met #TheChallenge37 en hou de MTV kanalen in de gaten.

'The Challenge' is gemaakt voor MTV door Bunim/Murray Productions. Julie Pizzi, Emer Harkin, Ryan Smith en Danny Wascou zijn uitvoerend producenten en James Rodriguez is co-uitvoerend producent. Dan Caster is uitvoerend producent met Leanne Mucci als co-uitvoerend producent voor MTV.