Emma Heesters treedt op tijdens MTV's eerste live 5G productie ooit

ViacomCBS Networks International en ViacomCBS Digital Studios International produceren, in samenwerking met IBC en VodafoneZiggo, MTV's eerste live 5G productie.

Aanstaande donderdag 10 september treedt niemand minder dan MTV Push Award winnares Emma Heesters op tijdens de eerste live 5G remote productie van MTV. Het optreden is onderdeel van 'IBC's Accelerators Program 2020', een internationale samenwerking tussen diverse grote broadcasters wereldwijd om de mogelijkheden van 5G te tonen en hiermee producties op afstand en nieuwe interactieve ervaringen voor fans te realiseren.

Tijdens de show zal Emma Heesters live optreden vanaf een boot in Amsterdam, vanwaar wordt geschakeld naar MTV host Kay Nambiar aan de kade en de IBC in Londen. Het optreden wordt met behulp van vele verschillende camera's en drones opgenomen en live uitgezonden op de YouTube-pagina van MTV via het 5G-netwerk van VodafoneZiggo, waardoor een gestroomlijnde productie op afstand, met inachtneming van alle maatregelen rondom COVID-19, mogelijk is.

Met een aanpak die erop gericht is om bij producties de mankracht op locatie te verminderen en meer gebruik te maken van externe bronnen via de cloud, is de live productie een goed voorbeeld van hoe de introductie van 5G technologie de entertainment- en muziekindustrie gaat veranderen.

Maurice Hols, Executive Vice President en General Manager voor ViacomCBS Northern Europe (Benelux, Nordics & Russia), zei: 'Met dit project en het gebruik van 5G-technologie kunnen wij onze iconische merken versterken en content op een geheel nieuwe en veilige manier produceren en delen met onze kijkers. Hiermee innoveren we niet alleen onze sector, maar verleggen we ook de grenzen wat betreft broadcasting en productie.'