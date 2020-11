'Emily in Paris' krijgt tweede seizoen op Netflix

Foto: © Netflix 2020

Netflix heeft aangekondigd dat de feelgood-reeks 'Emily in Paris' een tweede seizoen krijgt. Wanneer dat seizoen op Netflix zal te zien zijn, is nog niet bekend gemaakt.

Lily Collins schittert als Emily, een ambitieuze jonge marketing manager uit Chicago. Emily bemachtigt onverwachts haar droombaan in Parijs wanneer haar bedrijf een Frans luxe marketingbureau overneemt. Daar wordt ze verantwoordelijk voor het vernieuwen van de social media strategie. Emily's nieuwe leven in Parijs zit vol met avonturen en verrassende uitdagingen terwijl ze probeert haar Franse collega’s voor zich te winnen en vrienden te maken. En dan raakt ze ook nog verwikkeld in een aantal nieuwe romances.

'Emily in Paris' met Lily Collins, geproduceerd door Darren Star Productions, Jax Media en MTV Studios, krijgt een tweede seizoen. Naast Darren Star fungeren Tony Hernandez en Lilly Burns van Jax Media en Andrew Fleming als uitvoerende producenten, samen met Lily Collins.