'Emily in Paris' keert terug met vijfde seizoen

Netflix heeft goed nieuws voor fans van 'Emily in Paris': er komt een vijfde seizoen! Het tweede deel van seizoen 4 is vorige week gelanceerd, deel 1 is sinds 12 augustus al te zien.

Het eerste deel behaalde direct de eerste plaats in de Netflix Global Top 10 met 19,9 miljoen weergaven in de eerste vier dagen en stond in de Top 10 in 93 landen. De populaire serie stond vier opeenvolgende weken op de lijst. Het volledige vierde seizoen van 'Emily in Paris' is nu wereldwijd te zien op Netflix.

'Emily in Paris' weet al vier seizoenen lang wereldwijd fans te boeien, waarbij elk seizoen meerdere weken in de wereldwijde Top 10 van Engelse tv-series heeft gestaan. De serie neemt ons mee in het luxe en stijlvolle leven van Emily en is een inspiratiebron voor onder meer trends, fashion, memes en reizen.

'Emily in Paris', seizoen 4

Na de dramatische gebeurtenissen van Camille en Gabriel’s mislukte bruiloft is Emily van slag: ze heeft sterke gevoelens voor twee mannen, maar nu verwacht Gabriel een baby met zijn ex en zijn Alfie’s ergste nachtmerries over haar en Gabriel bevestigd. Op werk wordt Sylvia gedwongen om een lastig dilemma uit haar verleden onder ogen te zien in het belang van haar huwelijk, en worstelt het team van Agence Grateau met personeelswisselingen. Mindy en de band bereiden zich voor op het Eurovisie Songfestival, maar als het geld opraakt worden ze gedwongen om zuinig te zijn. De chemie tussen Emily en Gabriel is onmiskenbaar als ze samenwerken aan een Michelinster, maar twee grote geheimen dreigen alles waar ze van gedroomd hebben teniet te doen.

Cast: Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Camille Razat (Camille), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie).

Het volledige vierde seizoen van 'Emily in Paris' is nu wereldwijd te zien op Netflix