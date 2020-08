Ellen Van Elsen volgt Koen Peeters op als nieuwe CFO van Studio 100 Group

Foto: © Studio 100 Group 2020

Na meer dan 14 jaar bij Studio 100 heeft Koen Peeters besloten om een stap terug te zetten als CFO van Studio 100 Group om meer tijd te kunnen vrij maken voor familie, vrienden en vrije tijd. Hij wordt opgevolgd door Ellen Van Elsen die op 1 september de nieuwe CFO wordt van Studio 100 Group.

Koen Peeters kwam in 2006 aan boord bij Studio 100 en tekende mee de strategie uit die leidde tot een succesvolle internationale expansie. Onder zijn begeleiding deed Studio 100 enkele mooie acquisities en timmerde het verder aan een stabiel internationaal groeipad. Zo speelde hij in 2008 een belangrijke rol in de overname op van het Duits bedrijf EM Entertainment, wat een een grote stap betekende voor de verdere internationalisering van het bedrijf. Studio 100 werd door deze transactie eigenaar van tal van bekende TV-klassiekers, zoals bijvoorbeeld Maya de Bij. Het bedrijf is sindsdien verder uitgegroeid tot een unieke internationale onderneming in familie-entertainment met een zeer sterke reputatie.

Peeters verdwijnt niet helemaal van het toneel want hij zal actief blijven als lid van de Raad van Bestuur en Audit Comité van Studio 100.

Koen Peeters geeft de fakkel door aan Ellen Van Elsen, die al meer dan 6 jaar actief is binnen Studio 100. Na haar studies TEW aan de universiteit van Antwerpen werkte zij enkele jaren als auditor voor EY bedrijfsrevisoren waar zij zich specialiseerde in industriële bedrijven. In 2014 maakte ze de overstap naar Studio 100 waar ze actief was als group controller.

Koen Peeters: 'Het voelt alsof ik in 2006 in een rollercoaster gestapt ben die snel voorbij gegaan is en waar ik zeer veel boeiende momenten heb mogen mee maken. Ik ben dan ook zeer dankbaar voor alle kansen die ik gekregen heb en alle fijne mensen waarmee ik heb mogen samen werken. Studio 100 is en blijft een uitzonderlijke onderneming en ik ben bijzonder fier dat ik vanuit een bevoorrechte positie mee vorm heb mogen geven een het bedrijf dat er vandaag staat.'

Ellen van Elsen: 'Ik ben heel blij en trots dat ik als nieuwe CFO mee mag schrijven aan het volgend hoofdstuk van dit mooie bedrijf. De voorbije jaren leerde ik als group controller het bedrijf al zeer goed kennen in al zijn facetten. Ik heb dan ook bijzonder veel zin om deze nieuwe uitdaging aan te gaan.'