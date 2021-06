Eerste beelden van 'The Walking Dead''s laatste seizoen!

Foto: FOX - © The Walt Disney Company Benelux 2021

'The Walking Dead' is terug met het allerlaatste seizoen welke verdeeld zal worden in 3 delen van 8 afleveringen. Hoe het gaat aflopen is nog een groot geheim maar zeker is dat we meer gaan zien van de relatie tussen Negan en Daryl.

Ook Maggie zal haar comeback maken in de spectaculaire finale van een van de grootste TV-series allertijden. Vandaag onthullen Disney+ Star en FOX de synopsis en de eerste beelden van het elfde en tevens laatste seizoen van de iconische apocalyptische thriller 'The Walking Dead'.

Voorheen in 'The Walking Dead', gingen onze overlevenden de confrontatie aan met demonen uit het verleden en bestreden ze nieuwe bedreigingen, waarbij vriendschappen en relaties leden onder de schade die is veroorzaakt door de Apocalyps. Alexandria is ernstig aangetast en is een leeg omhulsel van wat het ooit was, door het bloedbad en de verwoesting die door de Whisperers is veroorzaakt. In het nieuwe seizoen worstelen de bewoners van Alexandria om de stad te herstellen en om het toenemende aantal bewoners te voeden. Ook de overlevenden van de val van het Koninkrijk en het afgebrande Hilltop worstelen samen met Maggie en haar nieuwe groep, de Wardens. Alexandria heeft meer mensen dan het kan voeden en beschermen. Hun situatie is nijpend als spanningen door gebeurtenissen uit het verleden oplaaien en zelfbehoud naar de oppervlakte stijgt binnen de verwoeste muren. De overlevenden moeten voor meer voedsel zorgen terwijl ze ook Alexandria proberen te herstellen voordat het instort, zoals ontelbare andere gemeenschappen die ze door de jaren heen zijn tegengekomen. Maar waar en hoe? Meer uitgeput en hongeriger dan ooit tevoren, moeten de overlevenden dieper graven om de moeite en de kracht te vinden om de levens van hun kinderen veilig te stellen, zelfs als dat betekent dat ze hun eigen leven moeten verliezen. Ondertussen worden Eugene, Ezekiel, Yumiko en Princess, zonder dat ze het weten, nog steeds gevangen gehouden door mysterieuze soldaten die lid zijn van een grotere en onwillige groep. 'The Walking Dead' is vanaf maandag 23 augustus te zien op Disney+ Star en FOX (NL).