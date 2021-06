Eerste beelden van 'The Crown' seizoen vijf zijn ingeblikt

In Londen zouden afgelopen week de eerste beelden ingeblikt zijn van het nieuwe, vijfde, seizoen van de Britse Netflix-hit 'The Crown'. Dat schrijft Het Laatste Nieuws dat zich baseert op diverse bronnen.

Het vijfde seizoen van 'The Crown' zal pas in 2022 te zien zijn. Wanneer precies is nog niet bekendgemaakt. Er komt sowieso nog een zesde seizoen en ook over een vervolg daarop wordt nog nagedacht.

De rol van de Britse Queen Elisabeth wordt vanaf het vijfde seizoen vertolkt door Imelda Staunton ('Harry Potter'). Zij treedt daarmee in de voetsporen van Olivia Colman. Prins Philip wordt gespeeld door Jonathan Pryce en Dominic West is prins Charles. Elizabeth Debicki speelt de rol van prinses Diana.

Voor verschillende rollen zijn er echter nog geen namen gecast. De makers zijn nog op zoek naar geschikte acteurs voor de rollen van onder meer de prinsen William en Harry, Andrew, Edward en voor prinses Anne.

Bron: hln.be