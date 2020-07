Eerste beelden van nieuwe Netflix Original serie 'Away' met Hilary Swank

Foto: © Coopr/Netflix 2020

De Netflix Original serie 'Away' is een spannend en emotioneel verhaal over wat we als mens in staat zijn om te bereiken en de persoonlijke offers die we hiervoor moeten brengen.

De Amerikaanse astronaut Emma Green (Hilary Swank) bereidt zich voor op haar eerste missie naar Mars waar ze leiding geeft aan een internationale crew. Een zware beslissing, zeker wanneer blijkt dat haar man (Josh Charles) en tienerdochter (Talitha Bateman) haar thuis meer dan ooit nodig hebben… Naarmate de reis van de bemanning intensiever wordt, spelen er bij de crew onderlinge conflicten en wordt het gemis naar het thuisfront alsmaar groter.

In de serie 'Away' zien we dat de nodige offers gemaakt moeten worden voor wie het hoogst haalbare wil bereiken.

Cast:

Emma Green (Hilary Swank)

Matt Logan (Josh Charles)

Alexis “Lex” Logan (Talitha Bateman)

Misha Popov (Mark Ivanir)

Kwesi Weisberg-Adebayo (Ato Essandoh)

Ram Arya (Ray Panthaki)

Lu Wang (Vivian Wu)

Melissa Ramirez (Monique Curnen)

Netflix Original serie 'Away' met Academy Award® winnaar Hilary Swank is vanaf 4 september wereldwijd en exclusief beschikbaar op Netflix.