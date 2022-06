Eerste aflevering 'Ex on the Beach: Double Dutch' onmiddellijk vol met lust, seks en drama

Het avontuur begon gelijk goed voor de singles. Stuk voor stuk werden zij met een sexy single op date gestuurd. Lynn en Nick begonnen samen aan een wijnproeverij, waar ze vooral elkaar lekker vonden smaken. Tegelijkertijd gingen Stevie en Tcheutche op een wel heel avontuurlijke date: Skydiven.

Voor Jennifer en Joao stond er iets heel anders op de planning, zij mochten elkaar masseren met chocoladesaus en het naar eigen smaak van elkaar proeven, dat lieten ze zich geen twee keer zeggen. Joyce en Luca genoten van bubbels in het bubbelbad, en een aantal kusjes tussendoor. Na alle geslaagde dates kwamen de singles in hun nieuwe thuis voor de aankomende weken, en dat viel goed in de smaak.

De feeststemming zit er goed in en hier en daar begint er wat te bloeien. Er wordt flink op los geflirt door de singles. Vooral bij Nick en Lynn zit de sfeer er goed in, de twee zijn niet bij elkaar weg te slaan.

Tegen het einde van de avond denken de singles rustig te kunnen chillen in de hottub. Maar Tcheutche gooit roet in het eten, hij vertelt Jennifer hoe Joyce over haar praat, en dan begint de Hottub pas echt te stomen. De dames waren al licht ontvlambaar, en het opstoken van Tcheutche heeft de sfeer niet bepaald geholpen.

Na een avond die eindigde in een hel kruipen een aantal singles naast elkaar in bed. Nick en Lynn sluiten hun avond af met een beetje gefriemel, Luca kruipt naast Joyce maar daar blijft het bij, Tcheutche en Stevie liggen ook naast elkaar en ook daar blijft het bij een kusje. Joao en Jennifer zochten elkaar niet op, zij genoten beide alleen van hun welverdiende nachtrust.

De volgende ochtend krijgen de singles te maken met de gevolgen van hun acties van de nacht ervoor: ze worden wakker met een kater. Vlak na het onbijt staat er nog een portie hoofdpijn voor hen op het menu: De Tablet of Terror laat van zich horen. Joyce, Nick en Luca worden op het strand verwacht. Na wat aanvoelde als een uur wachten komt daar dan echt een Ex uit de zee lopen: Romee, de ex van Luca. Romee is not amused, Luca heeft haar namelijk bedrogen op vakantie. Ze komt voor lust en om de vakantie van Luca te verzieken. 'Jij hebt mijn vakantie verziekt, dus nu maak ik die van jou tot een hel'. Komt Luca hier mee weg of naait Romee hem dubbel en dwars terug?

Romee (24)

'Over het algemeen ben ik heel lief, maar als je me naait heb je echt de verkeerde aan mij.'

De 24-jarige Romee heeft met haar blonde lokken en sex appeal geen gebrek aan mannelijke aandacht. Don't fuck with me is wat Romee uitstraalt, wie dat wel doet moet flink oppassen want je wilt haar niet woest maken. Deze tempramentvolle hottie komt voor lust maar is ook wel benieuwd naar wat haar ex haar te vertellen heeft na zijn grandioze misstap. Zal het Romee lukken om bij hem uit de buurt te blijven of trapt ze weer in zijn val?

'Ex on the Beach: Double Dutch' seizoen 8 wordt geproduceerd door No Pictures Please in opdracht van VIS (Paramount International Studios). De digitale content wordt geproduceerd door Tigris Media BV.