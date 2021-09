Eddie Murphy tekent voor drie speelfilms en first-look film deal met Amazon Studios

Amazon Studios heeft een overeenkomst gesloten voor drie speelfilms en een first-look film deal met Academy Award-genomineerde en Emmy Award-winnaar Eddie Murphy. Murphy zal de hoofdrol spelen in drie films voor Amazon Studios en originele filmprojecten ontwikkelen voor Prime Video en Studios met de potentie om de hoofdrol te spelen.

De deal formaliseert Murphy's relatie met Amazon Studios na het succes van 'Coming 2 America'. Na de release op 5 maart op Prime Video, was de komedie de #1 gestreamde film van het weekend, met het #1 openingsweekend van elke andere streaming film in 2021 tot nu toe. De film stond ook bovenaan de wekelijkse streaming ranglijst van Nielsen onder alle gestreamde SVOD content.

'Eddie is een legende, zowel voor als achter de camera. Met een onmiskenbare komische en dramatische genialiteit, levert hij consequent onderhoudende, originele verhalen en personages aan het wereldwijde publiek. We zijn verheugd om te helpen de traditie voort te zetten en Eddie officieel te verwelkomen in de Amazon-familie', aldus Jennifer Salke, hoofd Amazon Studios.

Murphy is een uitzonderlijke box office performer en staat op een short list van acteurs die de afgelopen drie decennia de hoofdrol hebben gespeeld in meerdere films die 100 miljoen dollar hebben opgebracht, van 'Beverly Hills Cop' tot 'Daddy Day Care'. Onlangs portretteerde hij de legendarische underground komische persoonlijkheid Rudy Ray Moore in Netflix's 'Dolemite Is My Name', en kreeg hiervoor een Golden Globe-nominatie voor Beste Acteur in een Film Musical of Komedie en een Critics Choice Association-nominatie voor Beste Acteur. Daarnaast ontving hij onlangs een Emmy Award voor Outstanding Guest Actor in a Comedy Series voor zijn terugkeer naar 'Saturday Night Live'. Hierna zal Murphy produceren en spelen in Netflix's 'Beverly Hills Cop 4' en de hoofdrol spelen tegenover Jonah Hill in een door Kenya Barris geregisseerde komedie voor Netflix. Eerder kreeg Murphy lovende kritieken voor zijn rol van James 'Thunder' Early in de DreamWorks film 'Dreamgirls', een prestatie die hem Golden Globe, Screen Actors Guild en Broadcast Film Critics Association Awards opleverde voor Beste Bijrol in een Film, evenals zijn eerste Academy Award nominatie in dezelfde categorie.